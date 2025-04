Mintha megelevenedett volna egy katasztrófafilm! Ott voltunk a kisvárdai kamionos balesetnél! (fotók és videó)

Az esős délelőtti órákban több koccanásról, vagy durvább balesetekről is kaptunk hírt. Legutóbb két gépjármű ütközött össze Balkányban 11 óra körül. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – tájékoztatott a katasztrófavédelem. Egy kisteherautó és egy személygépkocsi a Kállói utcában, azaz a 4102-es út 31-es kilométerénél karambolozott. A szakolyi önkormányzati és a balkányi önkéntes tűzoltók a személyautót áramtalanították.

Baleset: elkerülhető egy kis odafigyeléssel

A gépjárművezetőknek mindig figyelembe kell venni az időjárási körülményeket, az út és látásviszonyokat, ajánlotta Bordás Béla, Nyíregyháza városgondnoka.

– Ez minden évszakra vonatkozik, hiszen mindig érhetik meglepetések a gépjárművezetőket. Elsőnek vegyék figyelembe az út- és látásviszonyok változását. Most csapadékos az időjárás, sűrű cseppekben esik az eső. A látásviszonyok romlanak ilyenkor, sőt az útviszonyok is: csúszós az útburkolat, vízátfolyások, tócsák nehezítik meg a közlekedést. A nyomvályúk is megtelnek vízzel, minden esetben a gépjárművezetők sokkal alacsonyabb sebességhatárt válasszanak ilyenkor, hogy időben meg is tudjanak állni – ajánlotta Bordás Béla, és megjegyezte: ma is már Nyíregyháza belterületén történt ráfutásos baleset: fékezett a gépjárművezető, de már nem tudta elkerülni, hogy az előtte forgalmi okok miatt lassító autó hátuljának ne ütközzön neki –tette hozzá.

– A 4-es főútvonalon is egy kamion kisodródott, pontosabban belehajtott a virágágyásba a körforgalomba, itt is még vizsgálják a baleset körülményeit, de az út- és látási viszonyok befolyásolhatták a sofőrt. Sajnos nagyon sok esetben a világító berendezéseket nem kapcsolják fel a gépjárművezetők, holott látni is látszani kell, ez a fő szabály! A legsajnálatosabb, hogy hátul nincs nagyon sok gépkocsi kivilágítva, a fekete, szürke, a sötét színű gépjárművek beleolvadnak a környezetbe. Esős időben nagyobb sebességnél egy úgynevezett vízfüggönyt húz maga mögött a gépjármű, ezért is kellene látni, és időben észrevenni az előttünk haladó gépjárművet. Hiszen nehezebb ilyenkor megállni is – ajánlotta a városgondnok, és azt is kifejtette, hogy sajnos nagyon sok esetben a kanyarokban nem lassítanak a sofőrök. Rengeteg a pályaelhagyásos baleset történik a főútvonalakon kanyarogva.