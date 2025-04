Mi legyen a tarisznyában? Pénz? Kocsikulcs? Vagy inkább okosóra?

A ballagás minden fiatal számára egy mérföldkő: a középiskolások elbúcsúznak alma materüktől, s akár dolgozni kezdenek, akár továbbtanulnak, az életük megváltozik. Ez lezárás, de egyben kezdet is, amit illik megünnepelni: kisebb-nagyobb ajándékkal, családi vacsorával, közös élményekkel.

A virág a ballagás elmaradhatatlan kelléke

Fotó: MW-archív

A ballagás elképzelhetetlen virágcsokor nélkül

A Világgazdaság cikkéből kiderül: ilyenkor elmaradhatatlan a virágcsokor: a virágboltok árai alapján a csokrok árai átlagosan 5 és 25 ezer forint között mozognak, de a komplex díszítésekért, örökvirág-kompozíciókért ennél is többet kérhetnek. A plüssfigurák és apró figyelmességek gyakran kiegészítő ajándékként jelennek meg, amelyek általában 2-6 ezer forintba kerülnek. Az ékszerek továbbra is vezetik a listát: egy egyszerűbb ezüst nyaklánc vagy karkötő 10–40 ezer forint, az arany ékszerek darabjáért pedig 50–200 ezer forintot is elkérhetnek. A divatórák és okosórák 20–80 ezer forint között mozognak, az utóbbi különösen fiúk esetében gyakori választás. A pénz mint ajándék időtálló megoldás. Az átlagos ballagási ajándék pénzösszege 20-30 ezer forint, de persze vannak családok, ahol ez 100 ezret vagy többet is elérhet. Van, aki borítékban, de sokan kreatív formában adják át: pénzfán, lufiban, bonbonosdobozban - olvasható a cikkben.

Mennyi pénzt illik adni?

A KSH 2024-es inflációs és háztartásikiadás-statisztikái szerint egy átlagos magyar család ballagási költségvetése 30-80 ezer forint lehet, amiben benne van az ajándék, az ünnepi ebéd, a fotózás és az egyéb kiadások is. Természetesen ez az átlag: hallottunk már olyan ballagóról, aki kocsikulcsot, na és a hozzá tartozó autót kapta ajándékként. A Redditen a napokban többen is megkérdezték, mennyi pénzt illik adni ballagásra. „Segítsetek kérlek! Nem tudom, hogy mennyi pénzt illene adni egy közeli családtagnak, akivel jó a kapcsolat. Nem akarok túl keveset adni, mármint semmiképp nem akarom megbántani, ha esetleg másra számít. Szerintetek manapság mennyit illik adni ballagásra?” Hozzátette, ő 50 és 100 ezer forint között gondolkodik. A legtöbben úgy vélték, ekkora összeget esküvőre szoktak adni, a középiskolai ballagás pedig egy olyan esemény, aminek a virágokról és a kisebb ajándékokról kellene szólnia.