Elbúcsúztak a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumtól a végzősök (fotók, videó)

Ballagás pénteken

A ballagás a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban pénteken 11 órakor kezdődött. A gyönyörűen feldíszített iskola udvara megtelt rokonokkal, szülőkkel, nagymamákkal, keresztszülőkkel, testvérekkel, akik vidáman és egyben meghatódva integettek, amikor a sorban meglátták a ballagójukat. A végzős diákok, bármennyire próbálták titkolni, meghatódva álltak a színpaddal szemben, és hallgatták az ünnepi beszédeket. Olykor még egy-egy könnycseppet is észre lehetett venni a szemükben. Ami természetes is, hiszen az elválás egy kicsit mindig nehéz, ilyenkor nemcsak az iskoláktól, a tanároktól, hanem az osztálytársaktól, barátoktól is el kell búcsúzni.