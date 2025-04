Afrikai ötletet tesztelnek egy nyíregyházi oviban, ha beválik, azzal mindenki jól jár majd

Kezdjük egy fájdalmas statisztikával: egyetlen felderített bántalmazási ügyre huszonöt olyan jut, amire soha nem derül fény. Azok tehát, amelyek nagyobb nyilvánosságot kapnak az országos sajtóban, csak a jéghegy csúcsai. A bántalmazás – érintsen az gyermeket vagy felnőttet – körülöttünk van, sőt, talán mi is ismerünk valakit, aki rendszeres elszenvedője verbális vagy fizikai abúzusnak. Mit tehetünk mi? – tárja szét a karját az ember, mert beleszólni nem mer, a hatósághoz fordulni meg nem akar, hiszen mi van, ha félreértett valamit, és amúgy is, ki akar évekig bíróságra járni mások miatt...

Bántalmazás: a gyermekkorban elszenvedett abúzus és a felnőttkori szenvedélybetegség között szoros összefüggés van

Illusztráció: Shutterstock

Bántalmazás: nehéz felismerni és nehéz róla beszélni

A statisztika tükrében felmerült bennünk a kérdés, hogy mi lehet az oka annak a csendnek, ami körülveszi a bántalmazottakat. Nyilván nagyon sokféle hatás éri ezeket az embereket, nehéz felismerni, nehéz erről beszélni, és a megtörtént traumának a feldolgozás is nagyon nehéz, sokszor egész életre kihat. Erre vannak kutatási eredmények: egészségkárosodást okoz, így jelentősen megrövidítheti az élettartamot az elszenvedett bántalmazás, egy 2019-es nemzetközi tanulmány pedig igazolta, hogy a szenvedélybetegség és a gyermekkorban elszenvedett bántalmazás szoros összefüggésben vannak

– mutatott rá dr. Pénzes Marianna, a Rotary Club Nyíregyháza elnöke. A szervezet és a Nyíregyházi Egyetem közösen szervezte meg Legyen minden gyermek biztonságban! címmel azt a szakmai konferenciát, melynek központi témája a gyermekbántalmazás megelőzései és hatékony kezelési lehetőségek bemutatása.

– A Rotarynak, amelynek a küldetése a szolgálat és az elesettek támogatása, mögé kell állnia egy ilyen világszintű problémának. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet beszéljünk róla, hogy egyre kevesebb olyan eset legyen, ami nem kap hangot, de legfőképpen, hogy próbáljuk megelőzni a bántalmazást. Kovácsné Gila Erzsébet, a magyar Rotary district 2023-24-es kormányzója találkozott egy dél-afrikai country énekessel, aki kidolgozott egy speciális, óvodásoknak és iskoláskorúaknak szóló, játékos zenével, drámajátékkal színezett programot, ami a testbiztonság megtanulását és egyáltalán a bántalmazás megelőzését segíti kicsi gyerekeknél. Ennek alapján indítottuk el a My body is my body pilot programot egy nyíregyházi óvodában.