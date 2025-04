Szívfacsaró üzenettel búcsúznak a tulajdonosok – bezár Nyíregyháza ikonikus üzlete

Sziasztok! Ritkán látni ilyet, hogy egy bezáró bolt tulajdonosai ilyen szépen elköszönjenek. Szép gesztus szerintem. Jó pár éve én is vettem náluk egy hátitáskát és nagyon meg vagyok vele elégedve a mai napig is. Gondolom járt ott így más is. Köszönjük!