Színpompás látvány a csengeri tojásfa

Évről-évre több tojás díszíti Csengerben a város központjában álló tojásfát, amely igazi látványosságként szolgál a húsvéti időszakban. Nem csoda, hogy az arra járók szívesen szemügyre veszik közelebbről is, sőt, számtalan fotó is készült az elmúlt napokban a fáról, illetve az azt körülvevő dekorációról. Anett és Adrián gyermekeikkel, Csongorral és Ivánkával nézték meg a tojásfán található színes alkotásokat. A csengeri tojásfa ötlete egyébként a helyi művelődési központtól származik, melynek munkatársai igyekeznek minden évben valamilyen új dekorációs elemmel gazdagítani a fa környezetét. A tojásfára a helyi intézmények, civil szervezetek, cégek, bölcsődei és óvodai csoportok, iskolai osztályok és természetesen magánszemélyek alkotásai is felkerülnek.