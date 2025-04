Ma 39 éve történt a világ egyik legnagyobb katasztrófája! Soha nem látott, exkluzív felvételek kerültek elő egy nyíregyházi fotóstól!

Csernobil hatása

A mai napig érződik a katasztrófa hatása, nagy költségeket jelent a területek tisztítása, valamint az áldozatok egészségügyi ellátása. Pontosan nem tudják, hogy hány ember halálát okozta a katasztrófa, mert sokan csak később haltak meg a szövődményekben (például rákban), és vannak, akik még ma is élnek, de nem lehet eldönteni, betegségüket a katasztrófa okozta-e. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség 56 közvetlen áldozatot tart nyilván: 47 munkást és 9 gyermeket, akik pajzsmirigyrákban haltak meg, legalább 40 ezer művi vetélést kapcsolnak össze a balesettel. A korai becslések 30-40 000 halálesetről szóltak, végül az ezzel összefüggő betegségekben elhunytak számát 4000-re korrigálták. A helyi lakosok hajlamosak a sugárterhelésnek tulajdonítani a rossz egészségi állapotukat és szinte valamennyi egészségügyi problémát, ezért szerintük a Csernobillal összefüggő halálesetek száma lényegesen magasabb - írja a wikipédia.

Csernobil területe évek óta le van zárva

Fotó: Vaskó Tamás

Vaskó Tamástól azt is megtudtuk, hogy később a csernobili turizmus Ukrajna egyik fő bevételi forrása lett a háború előttig, évi 50 ezer látogatóval. Volt olyan nap is, amikor kétezer ember tartózkodott a területen. Csernobil környékére csak engedéllyel, szigorú ellenőrzés mellett lehetett belépni, a covid, majd a háború miatt évek óta nem látogatható. Ráadásul nemrég meg is sérült az új szarkofág: eltalálta egy harci drón, kilyukadt és újra erősebb emiatt az erőmű környékén a sugárzás. A területre az utolsó fotósok egyikeként engedték be a nyíregyházi urbexest, ahol rengeteg hátborzongató felvételt készített.