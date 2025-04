Röpkedő ragadozók, a csípésük is veszélyes. Mutatjuk, hogyan védekezz ellenük

Itt a tavasz és vele együtt megjelentek a kicsi és szúrós rovarok is. A darazsak ragadozó életmódjuk révén segítik az ökoszisztéma egyensúlyát. Ezért az elpusztítás helyett csupán a darazsak távol tartása a cél, amit természetes módszerekkel is megtehetünk, hívják fel a figyelmet a mindmegette.hu oldalán, és ehhez hasznos tanácsokat is adnak az olvasóknak.

Darazsak: van ellenük védekezési módszer Fotó: Shutterstock

Darazsak: csípése fájdalmas és veszélyes

A darázscsípés több egy fájdalmas szúrásál: sok esetben sajnos komoly következményei is lehetnek, akár orvosi beavatkozásra is szükség lehet. Éppen ezért nem meglepő, hogy mindent megtennénk a darazsak távol tartása érdekében. Növényekkel és illóolajokkal egyszerű a darazsak távol tartása

A darazsak kerülik az erős illatokat, mint a szegfűszeg és a citromfű. Egy kis szappanos vízzel keverve fújd be a repedéseket, ereszeket, párkányokat, azokat a helyeket, ahol potenciálisan megtelepedhetnek a darazsak. Így megelőzheted a fészeképítést. Az illóolajok mellett a muskátli és a paradicsom szintén hatásos lehet a darazsak ellen. A színes virágok nemcsak gyönyörű díszei lehetnek a kertnek és az erkélynek, de segít távol tartani a darazsakat és a szúnyogokat is. A paradicsom erős illatát szintén kerülik a rovarok. További praktikákat itt olvashatnak el.