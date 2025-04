Okostányér: az egészséges táplálkozás útmutatója minden korosztálynak

Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás, és valóban az egészségünk megőrzésének egyik alapköve az egészséges táplálkozás. A kiegyensúlyozott étrend összeállítása azonban nem mindig egyszerű, különösen a mai, felgyorsult világunkban. Szerencsére nem kell aggódnunk, ha egészségesen szeretnénk étkezni, de nem vagyunk a téma szakértői, ugyanis a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége készített egy útmutatót a lakosság számára. Az Okostányér felnőttek és gyermekek számára is elérhető, sőt a szakemberek hamarosan további korcsoportokra osztva készítik el a táplálkozási tanácsadót. A témáról Sorosinszki Katalin dietetikussal beszélgettünk, aki az Okostányér előnyei mellett az egészséges táplálkozás fontosságáról is mesélt szerkesztőségünknek.

Az Okostányér az egészséges táplálkozás útmutatója Fotó: tudatosvasarlok.hu

Az egészséges táplálkozás útmutatója

– Ez egy lakosságnak szánt útmutató, ami az egészséges táplálkozás legfontosabb alapelveit fogalmazza meg. Az Okostányér a Magyar Tudományos Akadémia ajánlásával is rendelkezik, tehát valóan egy igényes segédletről van szó. Nem véletlen, hogy külön a felnőtteknek és gyerekeknek szóló ajánlás is készült, hiszen mások a szükségletek.

Az útmutató jelzi, minek kell egy adott napon a tányérra kerülnie: meghatározták, mekkora arányban kell gyümölcsöt és zöldséget, tejterméket, gabonaféléket fogyasztani, sőt a megfelelő folyadékbevitelre és mozgásra is kitérnek.

Mindezt szövegesen is leírják, hogy a lakosság tudja, milyen zöldségeket fogyasszon szezonálisan, ha pedig konzervet választ, akkor a lehető legkevesebb hozzáadott sót vagy cukrot tartalmazó terméket helyezze a bevásárlókosárba. Érdekes, de ma már a burgonyával nem is nagyon találkozhatunk a zöldségekről szóló felsorolásokban, ennek ok pedig a magas szénhidráttartalomban keresendő – tette hozzá a dietetikus. Sorosinszki Katalin arra is kitért, az a legjobb, ha minél többféle zöldséget fogyasztunk, és lehetőleg hetente kerüljenek a tányérra hüvelyesek is.

– A zöldségfogyasztás szezonon kívül vagy télen nehezebb, de ilyenkor sem kell róluk lemondani. Érdemes frissen fagyasztott, esetleg konzerv zöldséget vásárolni, de az utóbbiaknál figyelni kell arra, mennyi hozzáadott adalékot, sót tartalmaz a termék. Ugyanakkor a mai korszerű konzervtechnológiák azt is lehetővé teszik, hogy hozzáadott adalékok nélkül is eltartható legyen a zöldség, sőt a roppanósságuk is megmarad. A mirelit zöldségtől sem kell tartani, mivel több olyan termék is van, aminek jóval magasabb a vitamintartalma, mint a frissen szedett, majd állni hagyott zöldségeknek, és mindez a fagyasztott zöldségekre is igaz – hangsúlyozta Sorosinszki Katalin, aki szerint nagyon változó, hogy mennyire figyelnek a magyarok a táplálkozásukra.