Erről álmodnak a szülők: nyíregyházi tervezőt kérdeztünk a gyerekszobatrendekről

A gyerekszobák berendezése különleges figyelmet igényel, hiszen a bútorok kiválasztásakor a szülőknek nem csupán a gyerekek kényelmét és biztonságát kell szem előtt tartani, hanem azt is, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol a kicsik felhőtlenül játszhatnak és pihenhetnek. Az utóbbi években egyre nagyobb teret nyernek az egyedi gyerekbútorok, amelyek egyszerre praktikusak és esztétikailag is kiemelkedőek. Az internet telis-tele van ötletekkel, így az anyukák bátran inspirálódhatnak, hogy megtalálják a csemetéiknek – no, meg a saját elképzelésüknek – a legszebb és legjobb megoldásokat. A gyerekszobák aktuális trendjeiről és az egyedi gyerekbútorok világáról beszélgettünk Fodor Zsuzsa tervezővel, a Csingiling Gyerekbútor Webáruház tulajdonosával.

Mint egy katalógusban: az egyedi gyerekbútorok világában minden elem passzol a másikhoz

Fotó: Fodor Zsuzsa archívuma

Nem csupán luxus: egyedi gyerekbútorok a kicsiknek

A tervező szerkesztőségünknek elárulta, a mai szülők a praktikum mellett a különleges megjelenésre is nagy hangsúlyt fektetnek, ezért a gyártóknak és forgalmazóknak a gyerekbútorok igen széles palettáját kell kínálniuk.

– Csak így lehet megfelelni a változatos igényeknek, és kis szériában készülő, egyedi gyerekbútorok piaca is nagy hazánkban. Ma már alapvető, hogy egy áruház széles szín- és mintaválasztékkal rendelkezzen, hogy minden szülő megtalálja a neki leginkább tetszőt. Persze az egyedi gyerekbútorok nem olcsók: a manapság nagyon keresett házikó ágyak sokakat vonzanak az interneten, felkeltik a figyelmet, ám a többség végül egy hagyományosabb darab mellett dönt. Ettől még népszerű ez a bútortípus, de inkább a kisebb gyerekeknek veszik a szülők, egy 6–8 éves iskolásnak nem választanak ilyet – tudtuk meg Fodor Zsuzsától, aki azt is elárulta, a vásárlók kezdik újra felfedezni a klasszikus, tömörfakeretes ágyakat, ám a vágyaknak sokszor határt szab a pénztárca.

Ismét hódít(ana) a tömörfa

– Napjaink tömeg-gyártott, forgácslapból készült bútorai mellett nagyon sokan szeretnének valódi fából készült termékeket. Ez azonban sokszor a magas árak miatt csak vágy marad, elsősorban a kicsiknek vesznek a szülők tömörfa bútort – mint amilyen az említett házikó ágy is –, illetve a felnőttek választanak ilyesmit a tartósság és teherbírás miatt. Amíg harmadába kerül egy forgácslapból készült termék a tömörfa árának, addig nem terjedhetnek el szélesebb körben e minőségi bútorok – hangsúlyozta Fodor Zsuzsa.