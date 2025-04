Egyetemistából lett Decathlon-csapatvezető

– Tavaly nyáron is öröm volt számomra, hogy tudtam támogatni közel tucatnyi hallgatóm nyári munkavállalását. Jó érzéssel tölt el, hogy korábbi tanítványom, Koncz Martin Zalán már csapatvezetőként tevékenykedik a cégnél. Martin is három éve egy ilyen alkalommal figyelt fel a Decathlon missziójára, melyhez szívesen csatlakozott, s mára komoly munkaerőként, fiatal vezetőként sikeresen dolgozik. Egy oktatónak ez jelenti az igazi visszaigazolást, hogy az értelmiség erőforrásai és tudásai Nyíregyházán hasznosulnak. Célom, hogy kvalifikált munkaerőként és alkotó értelmiségiként hallgatóim minél többen Nyíregyházát válasszák a jövőben is, s hogy jó környezetben tanulhassanak, itt éljenek és dolgozzanak a fiatalok, s közben a Nyíregyházi Egyetem bővülő képzési kínálatát kihasználva is visszatérjenek – mondta az egyetemi oktató.