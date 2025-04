Emelkedett hangulatban virágot ejtettek (fotókkal)

A Danó-portán gyülekező lovagok a szatmári szilva pálinka alapanyagául szolgáló kék gyümölcsöt termő fákat és az „őket" ültető, ápoló mindenkori gazdát méltató ünnepségükre lelkileg ráhangolódva indultak a folyóhoz. Jó hangulatban, a polgármesteri hivatal udvarán álló turul szobrot is érintve vonultak a Tisza-híd tivadari lábát őrző harangtoronyhoz. Az ott elhangzott pálinka- és kultúrtörténeti rövid megemlékezések és a szatmári szilva pálinkás koccintás lecsöngése után a lovagi menet a hídra indult, ahol a folyó fölé érve a szokásoknak megfelelően a magasból vízre hullajtották azt a két szilvavirág koszorút, melyek Szatmár és Bereg - az itteniek megélhetését is megalapozó - aranyát szimbolizálják. A lovagok egy ideig követték tekintetükkel a két nemzetiszín szalaggal átkötött szilvavirág üzenet útját, majd búcsút vettek a Tiszától. A Danó-portán munka várta az egyesület tagjait, mivel öt év után ismét eljött a tisztújítás ideje. Teljes egyetértésben zajlott le a közgyűlés, amelyen a tagság titkos szavazással új elnököt választott. Mostantól öt éven át a vásárosnaményi Csobolya Attila a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület elnöke, lovagrendi megszólítás szerint nagymestere. Az elnökség két tagja pedig dr Cservenyák László és Danó Sándor. A békés hangulatú tisztújítási feladatok elvégeztével a baráti társaság a Danó család utánozhatatlanul szíves és ízes vendéglátását is élvezhette. Az április eleji kemény fagyokról kezdődött beszélgetések során elhangzott: egy jó fél szilvatermésben azért még mindig reménykednek a Felső-Tisza vidékén élők. Bár, ahogy a házigazda félig tréfásan, félig komolyan mondja, augusztusban már egész biztosat tudnak majd mondani a mostani nagy fagykár utáni gyümölcs hozamról a szatmár-beregi gazdák.