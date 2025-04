Faültetés a tiszta levegőért, zöld környezetért

Zöld jövőt építenek Mátészalkán, a városban megkezdődött az 1000 fa ültetése – jelentette be közösségi oldalán a város polgármester, dr. Hanusi Péter fotókat is megosztott arról, hogy az első csemetéket már el is ültették, fiatalok és felnőttek közösen.

1000 fa ültetése kezdődött el Mátészalkán, a tisztább levegőért, zöldebb környeztért

Fotó: Hanusi Péter közösségi oldala

Az ambiciózus program keretében az elkövetkező öt évben összesen 1000 fa kap helyet városszerte. A kezdeményezés javítja a levegő tisztaságát és zöldebbé teszi Mátészalka köztereit, ezzel egy élhetőbb, egészségesebb környezetet is teremt. Minden elültetett fát egyedi szalaggal jelölnek meg – olvasható a Mátészalka - a fény városa oldalon –, „ez a látványos gesztus a fenntartható jövő iránti közös elköteleződést jelképezi, és emlékeztet bennünket arra, hogy együtt formáljuk városunkat”.