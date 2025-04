Tikkasztó nyárra kell készülni, pusztító lesz a forróság

2024 nyarán több héten keresztül 35 °C feletti nappali csúcsok okoztak súlyos hőstresszt országszerte. Sok helyen 40 fok körüli hőmérsékletet mértek, árnyékban is. A városokban az aszfalt felforrósodott, a légkondicionálók megállás nélkül működtek, és a vízfogyasztás is jelentősen megugrott. A talaj kiszáradt, a növényzet szenvedett, sőt, egyes térségekben az erdőtüzek kockázata is megnőtt.