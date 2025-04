Felfoghatatlan és feldolgozhatatlan, ami kedden történt

Kedden is nagyon sok cikk jelent meg a portálunkon, a legolvasottabb téma egy kisvárdai haláleset és egy nyíregyházi tragédia volt. Sokan voltak kíváncsiak arra is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében milyen zenés-táncos-kulturális műsorokkal, koncertekkel csábítják közös kikapcsolódásra a családokat május 1-én, de az is az olvasottabb cikkek közé tartozott, hogy a debreceni szurkolók a saját játékosukkal vesztek össze a Szpari-meccs után.

Sajnálatos haláleset is történt kedden

Illusztráció: Shutterstock

Haláleset Kisvárdán és Nyíregyházán

Lezárták a vasúti aluljárót kedden Kisvárdán, mert egy férfi életét vesztette. Sokan segítségnyújtás nélkül mentek tovább – a haláleset szemtanúi írták meg a szomorú történetet.