2026-tól félmillió, 2029-től pedig egymillió édesanya lesz szja-mentes

Hankó Balázs miniszter a beszélgetés során: 2010 óta kétszázezerrel több gyermek született Magyarországon, mint az azt megelőző 14 évben. A tárcavezető szerint a cél, hogy 2029-ben egymillió szja-mentes édesanya legyen Magyarországon.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter

Fotó: Origo/Kokics Donáta

Az interjúban többek között szó esik arról, hogy:

A 2010 óta tartó polgári kormányzás idején kétszázezerrel több gyermek született Magyarországon, mint az azt megelőző 14 évben.

Ennek fő oka a gyermekvállalási kedv emelkedése, amely részben a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) által kidolgozott családtámogatási rendszerre vezethető vissza.

Ebben – a világon egyedülálló módon – ötvözik a családi adókedvezményeket a munkavállalással, így ösztönözve a gyermekvállalást.

Cél, hogy 2029-ben egymillió szja-mentes édesanya legyen Magyarországon

Az Országgyűlés nemrég elfogadta az alaptörvény módosítását, amelyben kiemelt szerepet kapott a család- és gyermekvédelem. Miért fontos és mi az üzenete? – kérdezte meg a portál.

– Azért fontos ezeket alkotmányosan is rögzíteni, mert elképesztő nyomás alatt van az európai kultúra és politika. Mi magyarok immár több mint ezer éve itt vagyunk Európa szívében. Mi vagyunk a normalitás szigete. Mi a keresztény alapértékeket tekintettük és tekintjük ma is magunkénak. A teremtett világ rendjét, ami pedig családalapú, családközpontú. Ahogy az Országgyűlés korábban rögzítette, hogy a házasság az a férfi és a nő közötti szövetség, úgy most azt is rögzítettük, hogy ember biológiai értelemben vagy férfinak, vagy nőnek születik és a születési nem jogi értelemben nem változtatható meg és azt is tartalmazza az elfogadott alaptörvény módosításunk, hogy a gyermekeink védelme mindennél előrébb való –mondta el a miniszter válaszában.

A családtámogatások éve

– 2025 a családtámogatások éve, ami különösen a két vagy több gyermeket nevelő édesanyák adókedvezményben, illetve szja-mentességében mutatkozik meg. Van hasonló rendszer bármely más országban, ami a mintát adta?– tették fel a kérdést a miniszternek.

– Mi nem mintákat követünk, hanem utat mutatunk. Ez mindig is jellemzője volt a magyaroknak, így alakult ez már a történelmünkben is. Mi, magyarok mutatjuk meg, hogy hogy mit is jelent az, hogy a család értékeit védjük, s ezzel együtt a gyermekes családok anyagi biztonságát erősítjük. A családot nem terhelnünk kell – ahogy a balliberális kormányok tették –, hanem támogatnunk kell. Abban hiszünk, hogy nem az egyén, hanem a család a társadalomszervezés alapköve. És úgy gondoljuk, hogy a magyar gazdaság csak a családok jólétén keresztül tud tovább erősödni...

– Júliustól 50%-kal nő a családi adókedvezmény, októbertől életbe lép a háromgyremekes anyák adómentessége, 2026. január 1-jétől már félmillió édesanya válik élethosszig szja-mentessé, a már meglévő négy vagy több gyermekes édesanyák szja mentessége után 2026. január 1-el már a negyven év alatti két gyermekes anyukák is szja mentessek lesznek. Mindezek mellett a CSED és GYED is szja mentes lesz, és a 30 év alatti anyukák szja mentessége is a teljes jövedelemre kiterjed majd. Lépcsőzetesen 2027 január 1-től az 50 év alatti, majd egy év múlva a 60 év alatti, majd minden két gyermekes édesanya szja-mentes lesz. Az adócsökkentésekkel számoltunk már a jövő évi költségvetés tervezében is, amelyet a kormány hamarosan benyújt a parlamentnek – fejti ki az interjúban Hankó Balázs.

Az origo.hu által készített teljes interjút itt olvashatja el!