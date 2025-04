Az érzelmek dominálnak? Meglepő, de ezek most a legkeresettebb használt autók

Az idei március kiugró keresleti adatokat hozott a használtautó-piacon: az átlagárak 6,6 százalékos emelkedése mellett a használt autók iránti kereslet kivétel nélkül minden hajtáslánc esetében növekedett, összesítve 23,8 százalékkal. Tovább erősítette a piac bővülését a meghirdetett autók számának ugyancsak 6,6 százalékos növekedése is, hiszen így még több lehetőség közül választhatnak az érdeklődők – tájékoztatta szerkesztőségünket a Használtautó.hu. A legkeresettebb használt autó mellett a piac szárnyalásáról is beszélgettünk Koralewsky Márkkal, a Használtautó.hu üzletágvezetőjével.





Koralewsky Márk szerint több oka is van, hogy jól fogynak a használt autók

Fotó: Bridge Business

Itt a tavasz, jobban fogynak a használt autók

A szakember elárulta, az újautó-eladások is emelkedtek, ami hatást gyakorol a használt-piacra is, ez utóbbinál óriási kiugrás van a kereslet terén.

– A valós eladásokról még várjuk a pontos információkat, de az biztos, hogy ha nagy a kereslet, az az eladásokban is megmutatkozik. A használt autók azért is fogyhatnak jobban, mert a közelmúltban fizették ki az állampapírok után járó kamatokat, és a munkáshitel is megjelent költségvetési forrásként a vásárlóknál. Azt se felejtsük el, hogy tavasszal ezektől függetlenül is jól teljesít a piac: az emberek a jó idő közeledtével többet gondolkodnak utazáson, s akik az év elején munkahelyet váltottak, azok is ilyenkor néznek másik autó után – ismertette a növekedés lehetséges okait Koralewsky Márk, aki a legkeresettebb járműtípusokról is mesélt szerkesztőségünknek. A márciusi toplista abszolút nyertesei a városi terepjárók, vagy röviden SUV-k, amik iránt 36,4 százalékkal többen érdeklődtek, mint korábban.

Az új autók piacán az elmúlt években óriási népszerűségnek örvendenek ezek a járművek, amik sok korábbi éllovast – például az egyterűeket – kiszorítottak az élbolyból.

A vezető autógyártók éppen ezért rengeteg SUV-t kínálnak, s úgy tűnik, ez a „divat” néhány év alatt a használt-piacot is elérte.

Kilőtt a kereslet a piacon

Az új autós és használt autós igények, trendek között van némi eltolódás, így általában az lesz népszerű a használt-piacon, ami korábban az új autók között is az volt.

Azt nem szabad elfelejteni, hogy a használt autót vásárlók körében a valós igények kielégítése az elsődleges, nem pedig a divat, vagy az emocionális döntések. Persze, kivételek mindig vannak, de a használt-piac sokkal inkább az „észszerű” döntések terepe. Az elmúlt években kiderült, hogy egy SUV nem annyira praktikus egy családnak, mint egy egyterű, ám ahogy a modellek változtak, úgy az igények és a kereslet is. Azt még vizsgáljuk, hogy miért pont most törtek be ilyen mértékben az SUV-k a használt-piacra – tette hozzá az üzletágvezető.