Olcsó és jó? Sokan esküsznek erre a gumira Szabolcsban is, de van vele egy kis bökkenő!

A biztonságos közlekedés egy alapköve a járműre szerelt gumiabroncs, de sajnos a tapasztalatok az mutatják, nagyon sok autó közlekedik silány, kopott, vagy már nagyon elöregedett gumival. Persze, ahogy sok más terméknél, a gumiabroncsoknál is nehéz lehet eligazodni, rengeteg verzió és márka létezik, amiben még az avatottabb vásárlók is elveszhetnek, ráadásul sokan a használt gumi mellett döntenek. Akkor mégis hogyan válasszunk abroncsot, mire figyeljünk, kínai vagy prémium márkára voksoljunk? E kérdésekre adott választ szerkesztőségünknek Borsi András, a nyíregyházi Borsi Autó autószerviz tulajdonosa.

Kockázatos a használt gumi?

Mint mondta, sajnos sokan nem figyelnek a négy tenyérnyi biztonságra.

Nagyon sok autótulajdonost kell figyelmeztetnünk, hogy már a kopáshatárt elérte a gumi, és cserére szorul.

Az autógumik sokszor szövevényes világa nagyon érdekes, bár jól tudjuk, hogy nem olcsó egy szett, ha megfelelően választunk, az abroncsok sok évig garantálják a biztonságunkat. Ennek oka első körben a gyártástechnológiában keresendő: a modern adalékanyagoknak hála egy 5 éves gumi is lehet új állapotú, hiszen sokkal jobban ellenáll a levegő oxidáló hatásának, mint az évekkel ezelőtt kapható abroncs. Sok gumigyártó garantálja, hogy a terméke akár 10 évig is megőrzi a minőségét és tulajdonságait – mindez egy évtizede még szinte elképzelhetetlen volt – tudtuk meg Borsi Andrástól, aki a használt gumi vásárlásának lehetséges kockázatairól is kérdeztünk.

– Sokan vásárolnak használt abroncsot – elsősorban annak alacsony ára miatt –, ám ennek több veszélye is lehet. Az egyik a gumi kora, a másik pedig egy esetleges szálszakadás. A használt abroncsok esetében többnyire nem beszélhetünk garanciáról, így ha szálszakadt a gumi, az nemcsak veszélyes, de a pénzünket is elbuktuk. Ha már szóba került a kopás, sokan nem tudják, hogy a téli gumiknak két kopásjelzése is van. Az első határoló arról tájékoztat, hogy meddig képes az abroncs téli gumiként üzemelni, meddig tart ki a felső, lágyabb réteg. A második határoló pedig a teljes elhasználódást jelzi. Hallottam már olyat, hogy valaki nyári gumiként használja még azt a téli abroncsot, aminek lekopott a felső rétege. Nos ez lehetséges, de egyáltalán nem egészséges – hívta fel a figyelmet a szakember.