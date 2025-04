Hidat építettek a közös programmal

Hidat építettek a magyar és az ukrán fiatalok a kultúrájukkal. Különleges és tartalmas napot tölthettek el a közelmúltban a Leszja Ukrajinka Országos Ukrán Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola nyíregyházi tanulói Miskolcon, ahol a tavaszi szünet alkalmából egész napos múzeumi programokon vehettek részt a Herman Ottó Múzeum szervezésében. A programot támogatta a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata és a nemzetiségi iskola vezetősége.

Hidat építettek: a kirándulás résztvevői

Hidat építettek: volt közös éneklés is

A rendezvény reggel a miskolci Tiszai Pályaudvar megtekintésével kezdődött, ami külön élményt jelentett a gyermekek számára. A miskolci kirándulásra tizennyolc tanuló és két kísérő pedagógus, valamint szülők utaztak el vonattal. Már a megérkezéskor ünnepi hangulat uralkodott: a regisztráció során minden gyermek sárga karszalagot kapott, ami egész napos szabad belépést biztosított számukra a múzeumi helyszínekre és programokra.

A program gazdag kulturális kínálattal várta a gyerekeket, hiszen megismerkedhettek a néprajzi múzeum kincseivel a népművészeti kalandozások során. Az ukrán-magyar koncert különleges élmény volt a számukra, hiszen gyermekek zenéltek a gyermekeknek, s a rendezvényen mindkét nemzet kultúrájából adtak ízelítőt a szereplők.

– Az ukrán népi gyermekjátékok bemutatója és közös játéka Karpovycs Okszana vezetésével nemcsak szórakoztató, hanem oktató jellegű is volt – tájékoztatta szerkesztőségünket Gadzsa Bernadett, a nyíregyházi nemzetiségi önkormányzat képviselője. – A fiatalok megtekintették a Pannon-tenger Múzeum lenyűgöző állandó kiállítását, ami a régmúlt élővilágába és geológiai kincseibe engedett betekintést. Külön öröm volt a nyíregyházi gyermekek számára, hogy a program során találkozhattak Miskolcon élő ukrán gyermekekkel is. A résztvevők tapasztalatot cserélhettek, barátságok szövődtek, a kulturális párbeszéd mellett az anyanyelv közös használata is erősítette az összetartozás érzését. A miskolci és nyíregyházi csoport tagjai egyaránt aktívan vettek részt a programokon, legyen szó kézműveskedésről, játékokról vagy közös éneklésről.