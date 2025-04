A sör-bor-pálinka mesterhármas helyett mit szólnátok néhány húsvét inspirálta koktélhoz?

A húsvéti ünnepek nemcsak a finom ételekről szólnak, hanem a különleges italokról is. A vendégvárás része, hogy a friss szikvíz és gyümölcslé mellett alkoholos italokkal is megkínáljuk a locsolkodókat. A klasszikus sör, bor, pálinka mesterhármas letaszíthatatlan a trónról, mégis megpróbáljuk a lehetetlent: íme néhány húsvét inspirálta koktél, ami feldobja az ünnepi asztalt és a hangulatot. Természetesen ezek az italok alkoholmentesen is elkészíthetőek, így mindenki találhat kedvére valót.

Húsvét inspirálta italok: a Nyuszifül koktél alkoholos és mentes verzióban is frissítő

Fotó: Shutterstock

A Nyuszifül koktél egy vitaminokban gazdag, húsvéti hangulatú ital répával és mangóval.

Hozzávalók: 100 ml frissen facsart répalé

100 ml mangólé

50 ml narancslé

1 teáskanál méz

jégkockák

opcionálisan 30 ml vodka

a díszítéshez répaszelet vagy mentalevél Elkészítés: A répa-, mangó- és narancslevet keverjük össze egy shakerben jéggel. Adjunk hozzá egy teáskanál mézet, és jól rázzuk össze. Öntsük pohárba és díszítsük egy vékony répaszelettel vagy mentalevéllel. Az alkoholos verzió esetén keverjük hozzá a vodkát.

Húsvét inspirálta koktélok: feldobják a hangulatot

A Piros Tojás Spritz vagy PTS egy kifejezetten húsvét inspirálta koktél. A pezsgős ital különleges színt és ízt ad az ünnepi asztalnak.

Hozzávalók: 100 ml pezsgő (vagy alkoholmentes gyöngyöző ital)

50 ml gránátalmalé

1 teáskanál méz

jégkockák

gránátalmamagok és rozmaring a díszítéshez Elkészítés: Egy borospohárba tegyünk jégkockákat, öntsük rá a gránátalmalevet, majd a pezsgőt. Keverjük meg óvatosan, hogy ne veszítsen a buborékosságából. Díszítsük gránátalmamagokkal és rozmaringággal.

A Húsvéti zöldmező fantázianévre keresztelt ital egyszerre üdítő és frissítő, akár egy tavaszi, zöldellő mező.