Megáll az ész: demizsont is kölcsönözhettek húsvétra

20 éve írta Kelet-Magyarország: „A nyíregyházi Interspar Áruházban például mini főtt, kötözött lapockát 539 forintért, főtt-füstölt tarját 749 forintért, egész füstölt sonkát 799 forintért, füstölt-darabolt sonkát 839 forintért kínálják.

A készlet bőséges, aki eddig még nem szerezte be, ma is bátran felkeresheti az áruházát, hiszen reggel héttől este kilencig nyitva tartanak. A nyers tojást 10 darabos kiszerelésben 199 forintért adják. A csokinyusziknak és csokitojásoknak is igen komoly készlete várja, hogy elvigyék. Jelentős a tormakínálat is 119 és 259 forint között.

A Plaza-CBA-ban a füstölt főtt tarja kilója 789 forint, míg a füstölt-főtt-kötözött sonka 799 forintért kapható. A parasztkolbász mindössze 499 fo

rint, és a trappista sajtért is csak 849 forintot kérnek. A tojást is húsvéti akcióban adják: a 30 darabos tálcáért mindössze 349 forintot kérnek. A húsvéti csokifigurák széles választékából a legkisebb 35, a legnagyobb 349 forintért kapható”.