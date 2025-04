Íme néhány jó tanács, hogy ne feküdje meg a gyomrunkat a húsvét

Kulcsfontosságú a folyadékfogyasztás

Felnőtt fejjel is nehéz húsvét idején megálljt parancsolni és ellenállni a finom fogásoknak, süteményeknek, és még nehezebb mindez gyerekként. A dietetikus szerint nagyon fontos ilyenkor, hogy a legkisebbekre is ügyeljünk, nehogy túlzásba vigyék az édességet.

– A sütemények, egyéb nassolni valók helyett nyugodtan tegyünk gyümölcsöt az asztalra, ezzel is mérsékelve a cukorbevitelt. Az italokkal is rengeteg cukor kerülhet a szervezetünkbe, mivel húsvétkor – de a többi ünnepen is – megnövekszik az üdítőfogyasztás, amire szintén figyelni kell a gyerekek és a felnőttek esetében is. A megfelelő folyadékbevitel mindig egy sarkalatos pont, és ez így van húsvétkor is. Fogyasszunk minél több vizet, ne csak az üdítőnkkel próbáljuk meg oltani a szomjunkat. Ha már szóba került a folyadékfogyasztás: az ünnepekkor, összejöveteleken több alkohol fogy, mint máskor, ám ebben is maradjunk mértékletesek. Sokan még mindig nem tudják, hogy az alkoholnak magas a kalóriatartalma, ráadásul a túlzott fogyasztása megterheli a májat és a hasnyálmirigyet is.