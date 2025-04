Dömping várható, ezt javasolják mindenkinek, aki Nyíregyházán tervez húsvéti programot

– Mivel elég last minute lett a piac, ezért az a tendencia, hogyha még két héttel az esemény előtt keresgél valaki szállást, akkor még tud foglalni. Régebben ez nem így volt. Régen előre gondolkodtak a vendégek és hamar lefoglalták az ilyen ünnepi időszakokat. Most még két héttel az ünnepek, hosszú hétvégék előtt is találni szállást, május 1-re nekünk is van még szabad helyünk. Illetve így, hogy a tavaszi szünet egyből húsvét utáni következik, és a május 1. is közvetlenül utána van, ezért a kettő közötti időszakot is foglalják a vendégek - mondta Erdélyi Edvárd .

Tehát az ünnepek alatt fellendül a turizmus, rekordszámú utasra készülnek a húsvéti hosszú hétvégén a budapesti és a debreceni repülőtéren is. Ráadásul a Liszt Ferenc Repülőtéren június 15-ig felújítások is zajlanak, így a megnövekedett forgalom miatt a szokásosnál is nagyobb tumultus ígérkezik. A fokozott forgalom a földi közlekedésben is komoly kihívást jelenthet a környéken.