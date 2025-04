Giccses bolti csibék és nyuszik? Soha! Egy igazi dekorkommandós húsvétkor is maga készíti a díszeket

A saját kezűleg készített húsvéti dekoráció nemcsak pénztárcabarát megoldás, remek családi program is, ráadásul a tavasz, az újjászületés friss hangulatát hozzák el az otthonokba. Általában az ajtón, ablakpárkányon, étkezőasztalon, az udvaron vagy az erkélyen kapnak helyet, s már messziről hirdetik: játékos vidámságért, kreativitásért nem kell a szomszédba menni. Mutatunk néhány ötletes, otthon elkészíthető húsvéti dekorációt, melyek garantáltak megalapozzák az ünnep hangulatát.

Húsvéti dekoráció otthon, saját kezűleg: a tojásfa a legnépszerűbb

A húsvéti tojásfa akár egy vázában is megfér, mutatós, és a gyerekeket is be lehet vonni a kézműveskedésbe. Szükség lesz

néhány vékony faágra,

kifestett vagy műanyag tojásokra,

szalagokra, madzagokra és

egy vázára.

Gyűjtsünk össze néhány mutatós faágat, és helyezzük a vázába. Ha valódi tojásokat szeretnénk használni, először ki kell azokat fújni, majd díszíteni tetszőleges mintával. Óvatosan húzzuk át a tojásokon a madzagot vagy ragasszuk rá, és akasszuk az ágakra. Kiscsibékkel, tollakkal lehet díszíteni.

Húsvéti dekoráció: ne féljünk otthon belevágni!

Nincs természetesebb ünnepi dísz a tojáshéjban növesztett fűnél, ez azonban gondos előkészítést igényel, hiszen fontos, hogy pontosan húsvétra már friss, zöld szálak nyújtózkodjanak a tápanyagokban gazdag kaspójukban. Hozzávalók:

üres tojáshéjak,

vattakorong vagy föld,

fűmag vagy búzamag,

tojástartó.

Óvatosan törjünk fel néhány tojást, úgy, hogy a héja egyben maradjon. Helyezzük a belsejébe a vattát vagy egy kevés földet, és szórjuk rá a magokat. Tegyük a nyitott tojástartóba, locsoljuk óvatosan, de rendszeresen, s néhány napon belül kihajt a zöld fű.

Tojáshéjban keltetett fű – természetes és mutatós dekoráció

A gyerekek imádni fogják a nyuszilábnyomokat. Ehhez nem kell más, csak

fehér papír,

olló,

ragasztó vagy kétoldalú ragasztószalag.

Vágjuk ki tappancs formájú lábnyomokat fehér papírból és ragasszuk a padlóra, mintha a húsvéti nyuszi járt volna ott. A lakás bármely pontján, akár több helyen is mutatós, vezethet egyik húsvéti dekorációtól a másikig vagy a bejárati ajtótól az ünnepi asztalig.