Jogászok és papok együtt rúgták a bőrt Nyírbogáton

A nyírbogáti sportpályán megtartott futballmérkőzésen 50 éves játékvezetői jubileumának alkalmából Tassy Tamás sporttársat is köszöntötték, majd a meccs után egy ünnepélyes díszvacsorára is sor került. Az eseményen jelen volt dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője és Simonné dr. Rizsák Ildikó, Nyírbogát polgármestere is.

A nézők is remekül szórakoztak Fotó: Bakos Zsolt