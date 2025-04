Felbecsülhetetlen ritkaságra bukkant a nyíregyházi Megyesi Balázs műtárgyszakértő, ettől olyan különleges!

Kincsvadászok különleges ereklyékkel

Most pedig Kiskőrösre látogatott, egy nem mindennapi kötetet vitt el a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumnak. Az apró kis vályogházba belépve valamilyen különös érzés fogta el a nyíregyházi műtárgyszakértőt. Megyesi Balázs elmondta, hogy a régi vályogházak számára egy csodavilágot jelentenek, a döngölt padlóval, a megereszkedett fa ajtókkal, és azzal az illattal, amit sehol máshol nem lehet érezni. Petőfi Sándor szülőházában sem volt ez máshogy, ahol dr. Filus Erika múzeológussal találkozott, aki kifejtette, hogy kiemelten fontos Petőfi szülőhajlékát nem csak megőrizni, hanem fenntartani és átörökíteni a jövő generációi számára. Örömét fejezte ki, hogy Balázs is érezte azt a korabeli hangulatot, amit meg szerettek volna teremteni. Ez a különleges 19. századi életérzés érvényesül Petőfi szülőházában és az emlékmúzeumban is, amit az épület állagának megóvásával, és az egyedi kiállítással érnek el.

Nem véletlen, hogy 2023-ban, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóján az év kiállítása címet nyerte el a tárlat.

A magyarországi irodalmi emlékházak közül már több éve Petőfi szülőháza az egyik leglátogatottabb, évente 20 ezer vendég kíváncsi a költő gyermekkorára, a Petőfi emlékévben pedig 46 ezren is ellátogattak Kiskőrösre a múzeumba.

Ritka és kivételes kötet a kincsvadászok előtt

Fotó: facebook/MegyesiBalazsmutargyszakerto

A Petőfi Szülőháza és Emlékmúzeum igazgatójának egy különleges könyvet vitt a nyíregyházi szakértő: egy 1848-ban kiadott ritka Petőfi kötetnek kereste a méltó helyét.

- Még hiszek abban, hogy valahol lappang még egy-egy Petőfi kézirat is, de számomra már egy ilyen kötet is óriási értékkel bír. Nem csak attól különleges ez a könyv, hogy 1848-ban adták ki, hanem az is kuriózum, hogy az első lapján van rajta egy száraz pecsét. Ez arra utal, hogy ez a kötet egykor a Tisza család birtokában lehetett. A geszti Tisza Kálmán-Tisza István kastély könyvtárának egy darabját képezte. Ráadásul Tisza István tanítója Arany János volt, így elképzelhető, hogy még ő is fogta a kezében a kötetet - részletezte Megyesi Balázs, és ezzel a kivételes Petőfi kötettel örömmel ajándékozta meg a Petőfi Szülőháza és Emlékmúzeumot. Az igazgatónő pedig megígérte, hogy méltó módon fogják megbecsülni ezt a kincset.