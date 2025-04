Történelmi jelentőségű relikvia méltó helyét találta meg Megyesi Balázs nyíregyházi műtárgyszakértő

Kincsvadászok és történelemi tárgyak

Folyamatosan kutat a nyíregyházi műtárgyszakértő, és természetesen érkeznek hozzá érdekesebbnél érdekesebb tárgyak is. A Kikindai család egy 19. századi levélbontót mutatott meg, és ajánlott fel, azonban ez a sajátos tárgy nem csak a kora miatt olyan érdekes és értékes.

Megyesi Balázs elmesélte, hogy a család őse, Kikindai Ferenc az 1840-es években közjegyzőként dolgozott, és nagyon jó barátja volt Kossuth Lajos.

- Egyébként még egy pici rokoni szál is kötötte a két nagy kaliberű figurát egymáshoz, viszont 1848-ban Kikindai Ferencet elítélték azért, mert a forradalomban aktív szerepet vállalt, az önkéntes szabadcsapatok kapitánysága miatt halálra ítélik. Azonban 1849-ben el tudott menekülni Törökországba barátjához, Kossuth Lajoshoz. Erről írásos és fotós bizonyítékok is vannak a család birtokában. Együtt tartózkodtak itt ebben a száműzetésben az 1860-as évekig – mondta Megyesi Balázs, és hozzátette: a kiegyezés után Kikindai Ferenc visszajött Magyarországra és hozott magával egy tárgyat, mégpedig Kossuth levélbontóját.

Megyesi Balázs és Bártfay Emese polgármester

Fotó: Facebook/MegyesiBalazsmutargyszakerto

Az öntött rézből készült levélbontó pengéjét és nyelét is törökös motívumok díszítik. A családi legendárium és a tények is azt támasztják alá, hogy valóban Kossuth Lajos használta ezt a levélbontót, amit most a Kikindai család leszármazottai felajánlották a nyíregyházi műtárgyszakértőnek, hogy találja meg a méltó helyét. Megyesi Balázsnak nem is kellett sokáig gondolkozni, megtalálta azt a helyet, ahol ezt a történelmi jelentőségű tárgyat nemcsak hogy befogadják, hanem ki is állítják.

Mivel Kossuth Lajos Monokon látta meg a napvilágot 1802-ben, így nincs is jobb helyen a levélbontó, mint a szomszédos vármegyében lévő szülőházában, amit mára emlékházzá alakítottak.

Bártfay Emese, Monok polgármestere nagyon örült a különleges levélbontónak, hiszen a település üzemelteti az emlékházat. – Méltó helye lesz itt a levélbontónak, ráadásul az idén renováljuk a Kossuth Emlékházat, a kiállításokat, előreláthatólag decemberben már meg tudjuk nyitni a nagyközönségnek a felújított házat – fejezte ki reményét a polgármester.