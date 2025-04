Kincsvadászok szerencséje: vagyonokat is fizethetnek a nyíregyházi régiségpiacon talált tárgyakért (fotókkal)

– Kisiskolás koromban a Hatzel téren volt a régiségpiac, édesapámmal sokat jártunk oda. A mai napig emlékszem, vettem 300 forintért egy tintatartót, aminek nem volt fedele. Aztán a Jósavárosba került át vasárnaponként a piac, még egyetemistaként is visszajártam. Budapesten voltam egyetemista, de amikor csak tudtam, hazajöttem hétvégén húslevest enni, és természetesen bogarászni a régiségek között, beszélgetni az eladókkal. Különleges akvarelleket, kisebb festményeket is vettem, sőt rátaláltam egy nagyon szép bútorra is, amit aztán a fővárosban értékesítettem tovább – mesélte az élményeit a nyíregyházi műtárgyszakértő, és megjegyezte: a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápol a nyíregyházi, vagy az innen elszármazott kereskedőkkel.

Kincsvadászok a vármegyéből

Azonban a vármegyénkben élőket is nagyon várják a Kincsvadászok szakértői, hiszen új évaddal indul a sorozat.

Május első vasárnapján először egy rendhagyó széria indul. A Kincsvadászok VIP adásokban igazi nagyágyúk csatlakoznak a műkereskedőkhöz és szakértőkhöz.

A Kincsvadászok első és második évada hatalmas népszerűségnek örvendett, a sikert látva pedig egy újítás mellett döntött a TV2: VIP évaddal kedveskednek a nézőknek. A legújabb adásokban hazai sztárok próbálják meg eladni a régiségeiket, ismert és népszerű személyiségekből pedig nem lesz hiány!

Az előző szériákban vármegyénkből is sok eladó vitt be olyan tárgyakat, amelyekre egyből lecsaptak a kereskedők, volt olyan is, amit közel félmillió forintért kelt el. A nyíregyházi régiségpiac azóta is folyamatosan nyüzsög, nem véletlen, hogy a Kincsvadászok műsorba innen is több egyedi régiséget vittek már az eladók. A Kincsvadászok műtárgykereskedői újra és újra megdöbbentek a vármegyénkből előkerült tárgyakon. Ezekről folyamatosan beszámoltunk olvasóinknak, hiszen mindenkit érdekeltek az itteni különlegességek.