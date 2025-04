Egészségügyi fejlesztések maradnak el Brüsszel és a Tisza Párt összekacsintása miatt

A tiszás Kollár Kinga szégyelli magát, mert magyar

Kollár Kinga felszólalására reagált megkeresésünkre dr. Szabó Tünde térségi országgyűlési képviselő, kormánybiztos is: – Senki sem akadályozhatja semmilyen formában a magyar emberek gyógyulását és ellátását, sem pedig a kórházak, a magyar orvosok, szakdolgozók és a mentősök munkáját! Napokkal ezelőtt látott napvilágot egy felvétel, amelyen Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője felháborító kijelentéseket tett az Európai Parlamentben és hatékonynak nevezte a hazánknak járó uniós források visszatartását. Hozzátette azt is, hogy „ 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek”. Felhozta azt a példát, miszerint az RRF programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi. Úgy gondolom, vérlázító, hogy egy politikus a magyar kórházak kárán örömködik. Tegyük világossá: a Tisza párt és Brüsszel összeesküdött a magyarok ellen. Kollár korábban azt mondta, hogy „szégyellnem kell magamat azért, mert magyar vagyok”. Nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza Párt azért dolgozik, hogy ártson Magyarországnak és a magyar embereknek, mert ebből politikai hasznot remél.

Az egészségügy sem lehet a Tisza játékszere!

– Fontosnak tartom, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében és azon belül is Nyíregyházán élők is megtudják: mitől fosztja meg őket Brüsszel és a Tisza Párt hazaárulása. A káros lépésekkel nem a kormánnyal, vagy a Fidesszel szúrnak ki, hanem az ellátásra szoruló betegekkel és a dolgozók munkakörülményeivel. Sajnálatos, hogy ez a 900 milliárd forint nem érkezik meg egyelőre Magyarország számára, hiszen a 2010 óta tartó folyamatos kórházfelújítások és egészségügyi fejlesztések is jól mutatták: mindig elkötelezett módon támogattuk az egészségügyi ellátórendszert, emellett 600 milliárd forint jutott orvosi és szakdolgozói béremelésekre. Azonban vannak határok, az egészségügy sem lehet a Tisza játékszere! Mi elutasítunk minden olyan politikát, ami a magyarok ellen áskálódik. Mindenki számíthat ránk, továbbra is elkötelezettek vagyunk abban, hogy a magyar kórházak infrastrukturális állapota javuljon, el fogjuk hozni az összes forrást, ami a magyar kórházaknak és a magyar embereknek jár, ezen felül pedig továbbra sem fogjuk végrehajtani a ránk erőltetett migrációs paktumot és nem fogunk engedni a gyermekek védelméből sem!