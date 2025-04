Óriási a káosz Nyíregyházán, bedugult az egész város! (videó!)

Ma több iskolában ballagás van, és holnap ráadásul munkaszüneti nap lesz, így a vártnál is többen vannak az utakon. Sokan szeretnének hazajutni, van, aki a hosszú hétvégére a bevásárlást is most akarja elintézni. Ráadásul a ballagókhoz vidékről is sok rokon érkezik, így triplán terhelt a közlekedés. Kolléganőnk arról számolt be, hogy a helyi járatú busz menetideje is majdnem kétszeresére, háromszorosára nőtt, hiszen lépésben lehet haladni Nyíregyháza belvárosában. Mindenki óvatosan közlekedjen!

Lépésben halad a forgalom

Fotó: KM