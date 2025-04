Ez már a pofátlanság netovábbja! Folyamatos a szabálytalanság ebben a nyíregyházi utcában!

Folyamatos a szabálytalan behajtás az utcába

Fotó: KM

Olvasónk most arról számolt be, hogy egy busz hajtott végig a Bánki Donát utcán, pedig be se mehetne egy ekkora jármű, hiszen nem szállított senkit oda, nem állt meg, csak akadályozta a forgalmat. A jobb-kéz szabály szerint sem adta meg, és a mögötte haladó személyautó sem a neki jobbról, a kis utcából kihajtó autónak az elsőbbséget. Ez is egy újabb szabálytalanság.