Bombahír a szabolcsiaknak: háromsávos lesz az M3-as autópálya, itt az összes részlet

Folyamatos a karbantartás

Az autópályákat, így az M3-ast is, azonban nem csak a három sávosra bővítés érinti, hanem addig is folyamatosan karbantartják. Tavaly mintegy 300 kilométeren, 373 különböző helyen végzett szintrehozási munkálatokat a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. azokon a főpálya szakaszokon, ahol a burkolatállapotok nem érték el az elvárt műszaki szintet. 2024-ben 11 gyorsforgalmi úton folytak a munkálatok: M1, M15, M3, M30, M35, M4, M7, M70, M8, M85, M86. Az útburkolat cseréjén túl több csomóponti ágat, üzemi átjárót és pihenőt is felújított a Társaság. Az M3-as autópályán dolgoztak a legtöbbet, itt kellett 2024-ben a legtöbb helyen megújítani a főpályát. Ezen a sztrádán 2,2 millió négyzetméteren cseréltek burkolatot. Csak ebbe a pályaszerkezetbe 400 ezer tonna aszfalt került, miközben 24 pihenő és 35 híd is megújult. A munka azonban nem áll meg. Az idén március közepétől több szakaszon is felújítási munkálatokat kezdtek el. A burkolatjavítási, hídfelújítási és útszegély-karbantartási munkálatok miatt az M3-as autópályán forgalomkorlátozás számos szakaszon várható, ezért torlódás is előfordulhat.

Forgalomkorlátozások az M3-as autópályán mindkét menetirányt érintik, közölte a MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., és felhívták arra is a figyelmet, hogy a munkaterületeknél 60 kilométer per órás sebességkorlátozás lép életbe, és egyes szakaszokon váltakozva zárják majd le a külső és belső sávokat.