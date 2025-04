Mensch-díjat kapott Nagy Márk, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színművésze

A 81. Magyarországi Holokauszt Emléknapon az Auschwitzi haláltábor felszabadulásának és a II. világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából a Mensch International Foundation emlékműsort rendezett a győri zsinagógában– számolt be az eseményről a kisalfold.hu. A jeles alkalmon kitüntetéseket is átadtak. Karácsony Gergelynek, a Karinthy Színház színművészének, a 152 lépés Auschwitz felé című monodráma egyik szerzőjének és előadójának, Nagy Márknak, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színművészének, a 152 lépés Auschwitz felé monodráma rendezőjének, valamint Tóth Péter Lóránt tanár, versvándornak, aki gyalog végigjárta az erőltetett menet útját Bortól Abdáig, és évek óta szervezi a Radnóti Emlékmenetet. Egy ráadás Meglepetés díj is gazdára talált, amelyet Szalay Balázs, a győri Hunyadi János Technikum tanárának adtak át. A pedagógus az elmúlt 15 évben évente 50 diákkal látogatott el az Auschwitzi haláltáborba.