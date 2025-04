Megdöbbentő üzenete van a mobilozás közben meghalt nyíregyházi kislány tragédiájának

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény is búcsúzott a lánytól, és édesanyja is megszólalt a tragédia óta: „Laurát a Jóisten magához szólította, amit anyaként megérteni és feldolgozni egyelőre nem tudok.”

Mobilozás miatti balesetek: nem figyelési vakság

Minden hasonló baleset értelmetlen, de sajnos elképesztő mennyiségben emelkedik a mobilozás közben bekövetkezett tragédiák száma. A közlekedésben tiltott, mégis látjuk az autósok fülén a mobiltelefont. A legnagyobb baj, hogy elvonják a figyelmet arról, amivel épp foglalkozunk. Vezetés közben nem vesszük észre, hogy piros a lámpa, hogy bevágott elénk valaki. Rengeteg embert látni az utcán, a tömegközlekedési eszközökön is, hogy elmerülve lapozgatják telefonjukat és szinte megszűnik körülöttük a külvilág. A szakirodalom „nem figyelési vakságnak" nevezi a jelenséget, amikor egy új inger hatására a figyelmünk fókusza megváltozik, más ingerek pedig korlátok közé szorítják. Erről már Tullner Gabriella szakpszichológus beszélt portálunknak, aki rögtön hozzátette: a figyelmünket nem csak a mobilozás terelheti el, hanem a zenehallgatás, a zaklatott gondolatok, vagy a mellettünk sétáló emberrel folytatott elmélyült beszélgetés is.

Olvasóink is emlékezhetnek rá, két évvel ezelőtt egy fiatal fejhallgatóval a fején sétált be az átjáróba és halálra gázolta a HÉV a főváros 16. kerületében. Tavaly szeptemberben a MÁV tartott tájékoztatót a telefon nyomkodása és a tiltott vasútüzemi területen tartózkodás miatt történt balesetekről, melyeket szintén tizenévesek szenvedtek el. A megelőzés érdekében, jó szándékkal több oktatóvideót is elkészített a vasúttársaság arról, hogy kell viselkedni, körültekintően közlekedni vasúti területen, ezeket a videókat nyilvánosan közzé is tették. De nézzük meg újra, hogyan szippant be minket a mobilozás!

– Senki ne gondolja, hogy generációs problémáról van szó

– szögezte le a szakpszichológus, Tullner Gabriella szerint a kóros telefonhasználat a felnőttek körében is hatalmas problémát jelent.