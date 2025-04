Százötven életet mentettek meg a motorosok!

„Véradás az Édesanyákért”

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) rendhagyó kezdeményezéssel készül az idei anyák napjára: országos véradónapot hirdetnek május 3-ára „Véradás az Édesanyákért” szlogennel.

– A célunk, hogy ebben a szeretetteljes időszakban ne csak szavakkal, hanem tettekkel is kifejezhessük hálánkat azoknak az édesanyáknak is, akiknek most a véradás jelenti az új esélyt – közölte az OVSZ. Május 3-án az összes vérellátó intézményünk reggel 8 és 14 óra között várja az önkénteseket, akik önzetlenségükkel egy nyereményjátékban is részt vesznek.

Adjon vért május 3-án, és ünnepelje az anyák napját a legnemesebb módon: életet ajándékozva!