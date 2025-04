Gondot okoz a gépjárműadó befizetése? Akkor kapóra jöhet a NAV ajánlata!

Nekik is érdemes lehet letölteni a NAV-Mobilt, hiszen az alkalmazásban pillanatok alatt kiderül, hogy mennyit kell fizetni, és néhány koppintással rendezhető is a gépjárműadó. Idén eddig 435 ezren éltek ezzel a gyors és egyszerű lehetőséggel. Akinek pedig gondja van a fizetéssel, június 30-ig még követheti annak a több mint 27 ezer autósnak a példáját, aki az appban kérte az öthavi automatikus részletet. Az alkalmazás elérhető a Google Play és App Store alkalmazásáruházakban, és a NAV most egy kisfilmmel is segíti a letöltést, a fizetést, illetve a részletfizetési kérelem benyújtását is.