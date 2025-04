Fegyveresek vigyáztak a nyíregyházi állatorvosra – oda merészkedett, ahová csak kevesen mernek

Maszáj zsiráfokkal is találkozott

Fotó: Magánarchívum

Zebracsordák a síneken

– Kenyában egyre inkább kezdenek elmosódni az emberek, illetve az állatok lakta területek közötti határok, ezért nem ritka, hogy a gnú- vagy zebracsordák kelnek át az utcákon vagy vasúti síneken, emiatt sok a baleset is. Egymást érik a vulkánok, ezek egy része ma is aktív. Az ott élők számára teljesen természetes, ha bármelyik kitör, engem viszont meglepett, hogy amikor a nagy forróságban egy kis hűsítésre vágytam, hiába léptem bele egy forrásba, az is forró volt. Amikor egy elhullott gólyát boncoltunk, azon gondolkodtam, hogy talán Magyarországról is érkezhetett volna, de mint kiderült, Ausztriából repült Kenyába – mesélte dr. Biácsi Alexandra, akinek az volt az álma, hogy láthasson elefántokat elvonulni a Kilimandzsáró előtt. – Ugyan Afrika legmagasabb hegye Tanzániában van, ám Kenyából a legszebb a rálátás.