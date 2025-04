Fegyveresek vigyáztak a nyíregyházi állatorvosra – oda merészkedett, ahová csak kevesen mernek

Maszáj zsiráfokkal is találkozott

Zebracsordák a síneken

– Kenyában egyre inkább kezdenek elmosódni az emberek, illetve az állatok lakta területek közötti határok, ezért nem ritka, hogy a gnú- vagy zebracsordák kelnek át az utcákon vagy vasúti síneken, emiatt sok a baleset is. Egymást érik a vulkánok, ezek egy része ma is aktív. Az ott élők számára teljesen természetes, ha bármelyik kitör, engem viszont meglepett, hogy amikor a nagy forróságban egy kis hűsítésre vágytam, hiába léptem bele egy forrásba, az is forró volt. Amikor egy elhullott gólyát boncoltunk, azon gondolkodtam, hogy talán Magyarországról is érkezhetett volna, de mint kiderült, Ausztriából repült Kenyába – mesélte dr. Biácsi Alexandra, akinek az volt az álma, hogy láthasson elefántokat elvonulni a Kilimandzsáró előtt. – Ugyan Afrika legmagasabb hegye Tanzániában van, ám Kenyából a legszebb a rálátás.

Egyetlenegy szabadnapunk volt, és én azt arra használtam, hogy elutaztam a fővárosba, Nairobiba, onnan pedig az Amboseli Nemzeti Parkba, ahonnan fantasztikus panoráma nyílik a hegyre.

Kenyában teljesült élete egyik nagy álma: láthatott elefántokat elvonulni a Kilimandzsáró előtt

És amikor ott jártam, egy elefántcsorda vonult át a parkon úgy, hogy mögöttük a távolban ott magasodott a Kilimandzsáró. Bevallom őszintén, elsírtam magam – tette hozzá az állatorvos, aki a Kenyában töltött három hetet nemcsak szakmai szempontból tartja kiemelkedőnek: bár az idő legnagyobb részét munkával töltötték, megismerhette Kenya egyedülálló élővilágát, s kiváló kollégákkal dolgozhatott együtt.