Veszik, mint a cukrot – ekkora hitelből vásárolnak panellakásokat Nyíregyházán

Már egy jó ideje, hogy a használt lakások hajtják az ingatlanpiacot, bármennyire is furcsa, de a panellakások cserélnek gazdát a leggyorsabban. A méretüket tekintve a 60-64 négyzetméteres alapterületű ingatlanok a legkelendőbbek.

Panellakások– ugyanannyi hitel vehető fel rájuk, mint a tégla építésű ingatlanokra Fotó: MW-Archív

Panellakások: gyorsan gazdát cserélnek

A panelok gyorsan forognak tehát, továbbra is a hazai lakáspiac meghatározó és leginkább megfizethető szegmensét képviselik. A kérdés csak annyi: a bankok óvatosabban értékelik-e a régi típusú építményeket, mennyi kölcsön kérhető rájuk, illetve megéri -e nagyösszegű hitelt felvenni ezekre az ingatlanokra, az mno.hu hasonló témát feszegetett nemrégiben.

Az adásvételek alapján jól látszik, hogy a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben a panelépítésű lakások egy könnyebben elérhető alternatívát jelentenek a saját otthont keresőknek. Tény azonban, hogy a négyzetméterárak itt is jelentősen megugrottak az elmúlt 4-5 évben: Szegeden (637 → 847 ezer Ft/m²)

Pécsett (570 → 825 ezer Ft/m²)

Székesfehérváron (653 → 873 ezer Ft/m²)

Debrecenben (748 → 965 ezer Ft/m²)

Nyíregyházán (550 → 850 ezer Ft/m²) közötti eladási árakról beszélnek.

– Köztudott, hogy vannak olyan nagyvárosok, mint Miskolc, Tatabánya, Békéscsaba, Nyíregyháza, illetve a főváros bizonyos kerületei, aholz ömmel a 60’-as, 70’-es, 80’-as években épültek fel a panel lakások. Nyíregyházán, tudtommal 1982-ben épült az utolsó paneltömb az Örökösföldön. Természetesen azóta valamilyen felújításon átestek ezek az épületek, az energetikai besorolásuk jóval kedvezőbb, nyílászáró-cseréket, tető-és homlokzati szigeteléseket hajtottak végre rajtuk, melyek növelik az értéküket. A fűtésrendszer teljes korszerűsítését szándékosan nem soroltam ide, mert az nem mindenütt történt meg, de még így is költséghatékonyabbá váltak mára a 30-40 éves vagy annál is öregebb épületek – mondta el Horváth Sára, a nyíregyházi Balansz Ingatlanstúdió ügyvezetője. Hozzátette, egy lakás értékét a felújítás mindig megnöveli, ami értékbecslésnél ugyancsak számít. Az értékesítő elmondta azt is, nincs különbség panel és tégla lakás között a hitelbírálatnál.

– A bankok azt veszik figyelembe, hogy az ingatlan bizonyítottan lakhatásra alkalmas műszaki állapotban legyen, és érvényes vagyonbiztosítás köthető legyen rá. A szerkezeti típus önmagában nem szempont

– emelte ki Horváth Sára, akinek az a tapasztalata, hogy nagyösszegű hiteleket is bátran felvesznek a paneltípusú lakásokra is. Hogy mennyit? Azt is elmondta nekünk.