Harc a láthatatlan ellenséggel, ami megkeseríti több millió ember életét

A tavaszi pollenszezon legerősebb időszakában egyre többféle fa virágpora van jelen egyszerre a levegőben – emiatt a pollenallergia okozta tünetek fokozódhatnak, leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, torokkaparás, köhögés nehezíti meg a túlérzékenységtől szenvedők mindennapjait. Súlyosabb esetekben allergiás asztma is kialakulhat, sőt keresztallergiánál előfordulhat egy nagyon súlyos anafilaxiás sokk is, ami életveszélyes állapotot is okozhat.

Pollenallergia: javában tart a pollenszezon, a tavaszi allergének megnehezítik a túlérzékenyek mindennapjait

Illusztráció: Shutterstock

Pontosan ezért nem szabad a tüneteket figyelmen kívül hagyni, visszatérő panaszoknál érdemes kivizsgáltatni, hogy mi áll a betegség hátterében, mire vagyunk allergiásak. A bőrpróba során egy bevizsgált allergiasorral az allergént mutatjuk ki, azt az anyagot, amely kiváltja a betegséget, vérvételkor pedig az allergén ellen termelt ellen­anyagot

– mondta el korábban portálunknak dr. Csajbók Valéria tüdőgyógyász, allergológus. A szakember rámutatott: ha az egyik szülő allergiás, 30 százalék, amennyiben mindkettő, akkor 60 százalék az esélye annak, hogy a gyerekük is az lesz. Az allergiás ember egy normál ingerre a megszokottól eltérően reagál, azaz az immunrendszere túlzott válaszreakciót ad a pollenre, ez pedig nagyban rontja az életminőséget.

Pollenallergia: ne hanyagoljuk el a tüneteket!

– Ha igazolódott az allergia, a legfontosabb a kiváltó okot megszüntetni, a pollenallergia azonban speciális helyzetet jelent, hiszen a környezetünk, a levegő tele van pollenekkel, ezért nagyon fontos már a tüneteket kiváltó növény virágzása előtt elkezdeni a gyógyszeres kezelést, de életmódbeli tanácsokkal is ellátjuk a betegeket.

Azt javasoljuk, hogy az allergiások gyakran mossanak hajat, és a szakállat, bajszot is többször kell kimosni. Ne napközben szellőztessenek, hanem korán reggel, illetve napnyugta után, ne tegyék ki az ágyneműt levegőre, ne a szabadban szárítsák a ruhát, ne menjenek rétre, mezőre, s ne nyírjanak füvet sem, ahogy magas pollenkoncentráció mellett a szabadtéri sportolás sem ajánlott

– sorolta dr. Csajbók Valéria.