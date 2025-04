Felkészültetek, szabolcsiak? Ekkor szakadhat ránk a saras eső! (videó)

Hétfői időjárás

Jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég hétfőn, az Észak-Dunántúlon azonban kevésbé felhős, napos tájak is valószínűek. Az ország keleti, délkeleti felén fordulhat elő időszakosan gyenge (saras) eső, záporeső, a csapadéknak északnyugaton a legkisebb az esélye. Többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél, melyet helyenként erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 16 és 21 fok között várható, de északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb, míg északnyugaton magasabb értéket is mérhetünk. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl a levegő - írta a met.hu.

Északkeleten várható a leghűvösebb

Forrás: met.hu

Milyen idő lesz a következő napokban?

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint mozgalmas hét elé nézünk, az átlagosnál melegebb időre számíthatunk.

A hét első két napján elszórt jelleggel eső, záporeső előfordulhat, amellyel a szaharai por is kimosódhat a légkörből, majd egy átmeneti szárazabb időt követően csütörtökön megközelít, nagypénteken pedig várhatóan el is ér bennünket egy újabb hidegfront. A csapadék esélye ekkor ismét megnövekszik, illetve a szaharai por is kimosódik, odébb tevődik majd. A hőmérsékletben markáns csökkenése nem valószínű, az éjszakai fagyok jó eséllyel nem térnek vissza.

A Köpönyeg előrejelzése szerint kedden 17 fok, szerdán 20-25 fok, csütörtökön 21-26 fok, pénteken 15-21 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.