Nagy a baj! Ezeknek a járműveknek a fele nem is közlekedhetne, talán te is éppen ilyet vezetsz

Megdöbbentő dologra hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) a közelmúltban. Ahogy arról közleményükben beszámoltak, a hazai mintegy 650–700 ezres robogóállomány közel fele nem rendelkezik kötelező felelősségbiztosítással. Márpedig e nélkül a segédmotoros kerékpárok nem vehetnének részt a közúti forgalomban. A biztosítási díj egyáltalán nem nagy összeg, mégis sokan szeretnék ezt megspórolni, ám ha kiderül a turpisság, a bírság az éves biztosítási díj többszöröse is lehet. Arról nem is beszélve, hogy ha valaki balesetet okoz a robogójával, a kárt is saját zsebből kell kifizetnie. A témáról Mészáros Rinaldó, a Gyémántház Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője beszélt szerkesztőségünknek. Mint mondta, a segédmotoros kerékpárokra még kötnek is biztosítást a vármegyében, de a különféle elektromos közlekedési eszközökre csak elvétve.

A segédmotoros kerékpárok mellett bizonyos elektromos rollerek is biztosításkötelesek

Illusztráció: Sportmotor.hu

Segédmotoros kerékpárok: nem érdemes elbliccelni a díjat

– A robogókra már régóta kötelező biztosítást kötni – talán emiatt ez jobban is él a köztudatban –, de az elektromos rollerekkel kapcsolatban még mindig sok a kérdőjel. Azt kétlem, hogy bárki a biztosítási díj magas összege miatt „bliccelné” el mindezt, hiszen a segédmotoros kerékpárokra kevesebb mint 10 ezer forintos éves díjért lehet kötelezőt kötni.

Azt tapasztaljuk, hogy a térségben a robogósok ezt ki is fizetik, megkötik a biztosítást.

– Visszásságok itt is vannak, a kismotoroknál rendszám hiányában nehéz ellenőrizni a biztosítás meglétét. Ráadásul sokan az 50 köbcentiméternél nagyobb robogókat is segédmotorként használják – hívta fel a figyelmet Mészáros Rinaldó.

Nem érdemes azonban a már említett csekély összeg megspórolása miatt kockáztatni.

Sajnos a vármegyében és Nyíregyházán is sok a baleset, a robogókat pedig többnyire városi forgalomban használják, ahol eleve nagyobb a kockázat.