Sóbányában csónakázó csengeriek

A Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégium is csatlakozott az országos zöld böjt mozgalomhoz, melynek egyik alapelve a természettel való kapcsolat erősítése. Az érettségi előtt álló végzős diákok Kész Béla tanár és Reiter Zsuzsanna tanárnő vezetésével Erdélyben kirándultak, hogy eleget tegyenek a mozgalom egyik kihívásának. Az út során felfedezték többek között Tordát, Kolozsvárt és Torockót is.

Átmentek a függőhídon A legnagyobb népszerűségnek a sóbányában lévő csónakázás, illetve a Tordai-hasadék örvendett. A szurdokban futó közkedvelt, függőhidakkal felszerelt túraút felejthetetlen élményt nyújtott mindenki számára, ráadásul a bátrabbak kipróbálták a csúszópályát is. Így az átélt kalandok hatására lelkesen, és a csodás természetből erőt merítve érkeztek vissza a végzősök, hogy nekivágjanak a cél előtti utolsó métereknek.