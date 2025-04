Olyat láttak Sóstón húsvétkor, amit azóta se! De visszatér...

A húsvéti hétvégén már jól vizsgázott a ZOO feliratú midibusz, ezért az előttünk álló hosszú hétvégén (május 1. és 4. között) is közlekedik majd 9.00 és 18.00 között a tervek szerint 20-30 percenként Sóstón. Továbbra is az a cél, hogy a kevesebbek által ismert és használt, de nagy kapacitású parkolókat is bevonjuk a járművek biztonságos elhelyezésébe – írta a közösségi oldalán dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

Sóstó a mozgástere a Midibusznak Fotó: dr. Kovács Ferenc közösségi oldala

Sóstó a midibusz mozgástere

Az autóbuszok útvonala az alábbiak szerint alakul:

Sóstói Múzeumfalu

Sóstógyógyfürdő

Krúdy Vigadó

Nyíregyházi Állatpark

Sóstógyógyfürdő

Sóstói Múzeumfalu