Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök ünnepi köszöntője

Böjti futásunk véget ért, de testi és lelki megpróbáltatásaink nem érnek véget. A böjti időszakon kívül sem szabad hagyni életünket meder nélkül folyni. Élhetnénk úgy, mintha egész évben nagyböjt lenne. Vajon az elősegítené Istenre figyelésünket? A Szentírás tanítása szerint van ideje a böjtölésnek és van ideje az örömünnepnek is. Ma elérkezett az örömünnep ideje. Ám sem a böjt, sem a feltámadás örömhíre nem elég számunkra, ha Istenre figyelésünk önmagunk körül forog.

Jézus Krisztus feltámadása és önmagát odaajándékozó szeretete valódi sürgető erővé válhat bennünk, amely nem önmagában toporog, hanem mozgásba lendít. Fejlődésre késztet és magához vonz.

Ez a lendület nagyon szépen megjelenik a húsvéti ikonon, ahogyan Krisztus kézen fogva emeli fel Ádámot és Évát az alvilágból. Így emeli fel az emberi nemet egyszer s mindenkorra az örök halálból. Így akar felemelni minket is. Amit ősszüleink helytelenül tettek, azt Krisztus megváltó műve most helyrehozza. Így akarja a mi életünk helytelen tetteit is helyrehozni. Az ó embert letévén így válhatunk új emberré az ő feltámadásában, ha hagyjuk, hogy bennünket is kézen fogva felemeljen. Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké – mi viszont a mindig többre vagyunk hivatottak.

Irányítsuk tekintetünket a feltámadottra, a minket kézen fogni akaró Krisztusra, a mi reményünkre, aki maga az Életadó, örök életünk és összes örömünk forrása. Hirdessük a világnak a feltámadás, az üdvösség és Isten Országának örömhírét!

Áldott húsvéti ünnepet kívánok kedves Mindannyiuknak!

⧾Ábel