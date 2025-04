Teljes útlezárás a felújítás miatt

A kedvezőtlen keddi időjárás miatt egy nappal csúszott a Wesselényi utca kivitelezése Nagyecseden, de szerdán megkezdték a munkálatokat a szakemberek. A felújítás miatt az utcát lezárták, és csütörtökön is útlezárás lesz az önkormányzat tájékoztatása szerint. Ahogy arról közösségi oldalukon beszámoltak, április 17-én a Toldi utcától a Wesselényi utca végéig tartó szakaszt zárják le a felújítás miatt. A forgalomkorlátozás szerdán és csütörtökön is 8-tól 18 óráig tart. A gyalogosok azonban a korlátozás idején is közlekedhetnek a járdákon.