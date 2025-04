Úgy költenek itt a magyarok, mintha nem lenne holnap – keresik az ellenszert a hazai boltosok

Továbbra is töretlen az online vásárlás népszerűsége hazánkban, ami nem is csoda: szinte bármit beszerezhetünk az interneten a műszaki cikkektől kezdve a szépségápolási termékeken át egészen a bútorokig. Egy valami azonban néhány éve teljesen felborította a piacot, ez pedig a külföldi óriás, a Temu megjelenése. Bár sok szakértő azt mondta az elmúlt években, hogy az irreálisan alacsony árak miatt hamar kipukkan majd a lufi, nem csökken a Temu-láz, sőt a kínai webáruház mobilappja már minden harmadik (!) magyar online vásárló telefonján ott van. A Portfolio cikke alapján a helyzet csak fokozódni fog, hiszen a kínai webshop már kiterjedt európai raktárhálózattal rendelkezik, amivel az európai rendeléseik 80 százalékát tervezik teljesíteni. A témáról hírportálunkon is többször írtunk már, és az általunk megkérdezett webáruház-szakértők egyetértettek abban, hogy a Temu a magyar webáruházakat is nehéz helyzetbe hozza.

A Temu felforgatta az online kereskedelmet Európában is

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Árt a magyar kereskedőknek a Temu

Berencsi Máté, a Forweb Online Marketing Ügynökség ügyvezetője szerkesztőségünknek korábban elmondta, az ügyfeleik 20–40 százalék közötti forgalomcsökkenésről számoltak be a Temu megjelenése óta.

Ujvári Adrienn webáruház-szakértő, a webshopok készítésével és üzemeltetésével foglalkozó Shopmentor Kft. alapítója is legalább 25 százalékra teszi a hazai webshopok forgalmának csökkenését, viszont azt se felejtsük el, hogy vannak olyan területek, amelyeken a magyar webáruházak felveszik a versenyt, sőt jobban is teljesítenek a külföldi cégeknél.

Berencsi Máté szerint a magyar webáruházaknál az ügyfélszolgálattal is könnyebb dolga van az ügyfélnek, ráadásul a külföldi piaci szereplőknél általában gyorsabban juthatunk a megrendelt termékhez.

A magyar webshopok is labdába rúghatnak

A „nagyokkal” szemben azon hazai cégek állják meg a helyüket, akik egy területre fókuszálnak, nem pedig számos termékkategória értékesítését tűzik a zászlajukra.

Ez a vásárlók szemszögéből további előnyökkel is jár, hiszen ezek a vállalkozások szakértői az általuk kínált árucikkeknek, és ha netán egy vásárlóban kérdések merülnek fel, az ügyfélszolgálaton jó eséllyel szakértő válaszokat kaphat – tudatta a szakember.