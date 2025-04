Szégyenteljes dolgot művelt a szilikonos mellű nő a nyíregyházi boltban!

„A segítségeteket kérném egy lopással vádolt személy megtalálásában” – írta a bejegyzésben. „A mai nap folyamán több ruhadarabot is ellopott a belvárosi üzletemből. Úgy sejtem, hogy nem először követ el hasonlót, így elképzelhető, hogy máshol is próbálkozott már. Bízom benne, hogy valaki felismeri és segíteni tud.”

A bejegyzéshez személyleírás is társult:

25-30 év körüli nő

Magas, férfias testalkat

Hosszú barna haj

Jobb szeme alatt piercing

Feltűnően nagy, szilikonos mell

A bolttulajdonos reméli, hogy a bejegyzés nyomán sikerül azonosítani az illetőt.

Aztán jött a meglepő fordulat!

Valaki a hozzászólások alapján ráismert az illetőre, és ezt írta: „A vasútállomás környékén szokott lenni. Érkerten is gyakran látni, és az Árpád úton is szokott mászkálni. Amúgy férfi.”