Egy utánfutónyi guruló otthon: tinyhouse már Nyíregyházán is (fotókkal és videóval)

A tinyhouse fogalma Magyarországon még sokaknak ismeretlen, de tőlünk nyugatabbra igen közkedvelt formája ez pihenésnek, sőt akár a lakhatásnak is. A fejlett országokban tapasztalt óriási lakásár-infláció miatt sokan még a magas nyugati bérek ellenére sem engedhetnek meg maguknak egy belvárosi lakást, vagy egy családi házat, ezért döntenek az aprócska, általában mobil otthonok beszerzése mellett. Magyarországon még kialakulóban van a miniházak kultúrája, ám néhány lelkes álmodozó, ügyes szakember már megmutatta, elképzelhető akár kevesebb mint 20 négyzetméteren is a komfort, a lakókocsiknál tapasztalt kompromisszumok nélkül is. Egy nyíregyházi cég is merészet álmodott, és sikerült nekik egy olyan tinyhouse-t megvalósítani, ami mindössze 21 négyzetméteren kínál teljes értékű fürdőszobát, nappalit, konyhát, ráadásul a kiváló minőségű családi házaknál megszokott anyagokból. A miniházról az egyik megálmodó, Tamás László, a Kelet-Agro Kft. munkatársa beszélt szerkesztőségünknek.

Teljes értékű konyhával és fürdővel kényeztet a nyíregyházi tinyhouse

Fotó: Sipeki Péter

Egy megvalósult álom a nyíregyházi tinyhouse

A cég mezőgazdasági gépek gyártásával foglalkozik elsősorban, így nem üzleti tevékenységről, sokkal inkább egy álom megvalósításáról beszélhetünk. – Egy saját telekre készült az első miniház, mivel az ottani építési szabályok miatt fix épület szóba sem jöhetett. Utánfutókat is gyártunk, ezért jól tudtuk, milyen műszaki paramétereknek kell megfelelni.