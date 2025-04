Büdöskőpaszullyal festették, kunkorgós motívummal díszítették

– A húsvét hétfői locsolkodás és az azt követő tojásadás a legutóbbi időkig igen népszerű volt vidékünkön. A kisfiúk a locsolásért egy-egy hímest kaptak, a legényeknek viszont a lányok Szatmárban és Beregben párban adták, így egyúttal szerelmi szimbólum is volt. A lány a szeretőjének készített hímeseket cifrázta ki a legjobban, s a közöttük lévő kapcsolatukat erősítette meg a tojások páros volta, illetve a rájuk írt monogram vagy név. A tojás megírása a lányok feladata volt, amely egyben az ügyességük, ízlésük fokmérője is volt. A kisebbeknek segíthetett az édesanya, keresztanya vagy a nagymama is – magyarázta dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató, akit a térségünkre jellemző tojásdíszítésről, annak módszereiről és a motívumokról kérdeztünk.

Tojásdíszítés: a református Szatmárban és Beregben gazdag hagyománya van

Fotó: dr. Bodnár Zsuzsanna archívuma

A magyar nép szokásrendszerében, hitvilágában fontos szerepet játszik a tojás a születő élet, a termékenység, bőség szimbólumaként. Nem véletlen, hogy húsvétkor, a természet újjászületése és Jézus Krisztus feltámadásának idején is előtérbe kerül. Szimbólumértékét külön hangsúlyozza a színezése és a rá írt ornamentika.

Tojásdíszítés: festettek, írtak, hímeztek a régiek

– Megyénkben a Felső-Tisza-vidéken maradt fenn igen gazdag tojásíró hagyomány. A leggazdagabb tojásfestő vidék a református lakosságú Bereg és Szatmár volt. Elvétve egy-egy rétközi és nyírségi faluból is vannak múzeumi gyűjteményekben szép írókázott tojások, viszont a Nyírség nagyobb részén, a tirpák tanyabokrokban, a Nyíri-Mezőségen nem volt szokás a tojás „kihímezése”. Az itteni falvakban a legrégibb és legegyszerűbb módszert alkalmazták, a húsvéti tojásokat különböző festőnövényekkel, természetes színezőanyagokkal egyszínűre festették:

pirosbarna, barna, téglavörös színt adott a hagymahaj és a büdöskőpaszuly (sárgabab),

pirosat a berzseny és az alkörmös,

sárgát a szárított sáfrányvirág,

világoszöldet az áztatott zöldbúza leve.

Ismerték a levélrátétes díszítést is, melyet berzselt tojásnak neveztek. A legelső, kora tavaszi növények, a bürök, a salátaboglárka, a petrezselyem leveleit harisnyaszárral szorosan rákötözték a tojásra, majd a forró festőlébe mártották. A levél helyét nem fogta be a festék, így szépen kirajzolódott a színes tojáson a fehér minta.

– A hímesek készítésének legnépszerűbb eljárása a viaszozás volt. Az írás eszközéül az író, íróka, gica vagy kice szolgált. Előfordult olyan díszítési mód is, hogy kemény szalmaszállal, tollszárral, hegyesre faragott pálcikával vitték fel a viackot a tojásra. Legegyszerűbb módja az volt, hogy magával a meghegyezett viasszal írtak a meleg tojásra, majd forró festéklében megfőzték, letörölték róla a viaszt és szalonnával átkenték, hogy szép fényes legyen – ismertette dr. Bodnár Zsuzsanna.